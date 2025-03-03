Врач рассказала о вреде употребления жидкости перед сном

«Употребление большого объема жидкости может привести к частым пробуждениям ночью из-за необходимости посещать туалет. Это нарушает структуру сна и может вызывать усталость на следующий день. У людей с заболеваниями сердечно-сосудистой или мочевыделительной систем избыточное потребление жидкости вечером может вызвать отеки или дополнительную нагрузку на организм», — сказала Тен.