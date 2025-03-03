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Врач рассказала о вреде употребления жидкости перед сном

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Употребление большого количества жидкости перед сном может привести к отекам у людей с заболеваниями сердечно-сосудистой или мочевыделительной систем, а также нарушить структуру сна за счет необходимости пробуждений, рассказала РИА Новости руководитель центра профилактики и здоровья взрослого населения Видновской клинической больницы минздрава Московской области Зарема Тен.

Источник: Freepik

«Употребление большого объема жидкости может привести к частым пробуждениям ночью из-за необходимости посещать туалет. Это нарушает структуру сна и может вызывать усталость на следующий день. У людей с заболеваниями сердечно-сосудистой или мочевыделительной систем избыточное потребление жидкости вечером может вызвать отеки или дополнительную нагрузку на организм», — сказала Тен.

Однако, по словам врача, умеренное потребление воды перед сном помогает избежать обезвоживания ночью, особенно если человек спит в жарком или сухом помещении. Кроме того, некоторым людям небольшое количество воды помогает успокоиться и расслабиться перед сном.