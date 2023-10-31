Врач рассказала о вреде чрезмерного употребления чая

«Чрезмерное употребление чая может вызвать дисбаланс в работе желудка и кишечника. Танин, один из основных компонентов чая, может негативно влиять на питательную среду в желудке, вызывая дискомфорт и даже болезненные ощущения после приема пищи», — заявила «Газете.Ru» врач.

Кроме того, чай выводит воду из организма, что приводит к обезвоживанию из-за мочегонного эффекта. По словам врача, от черного чая стоит отказаться людям, склонным к нервозности или проблемам со сном. Кофеин способен вызывать у них нервное возбуждение и бессонницу.

Также, отметила эндокринолог, не стоит чаем запивать витаминные комплексы, так как содержащийся в напитке танин образует нерастворимые соединения, которые выпадают в осадок, что делает комплексы малоэффективными.

«Чай нейтрализует действие оральных контрацептивов, образует выпадающие в осадок соединения с железом, нарушает всасывание препаратов. А вот действие антидепрессантов усиливается, если запивать их чаем, что может привести к возбуждению и бессоннице», — резюмировала Вереина.