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Врач рассказала о влиянии недосыпа на здоровье глаз

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Недосыпание увеличивает риск развития заболеваний глаз, приводит к их сухости и усталости мышц, сообщила РИА Новости офтальмолог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Ирина Крестьянинова.

Источник: Freepik

«Да, от недосыпа действительно может ухудшиться зрение. Это не миф, а научно доказанное явление. Причины, по которым недосып может негативно сказываться на зрении, включают следующее: усталость глазных мышц. При недостаточном отдыхе и сниженной продолжительности сна глазные мышцы не успевают полноценно отдохнуть, что может привести к ухудшению фокусировки и размытию зрения», — отметила Крестьянинова.

По словам офтальмолога, недосып также может привести к снижению выработки слез, что вызывает сухость глаз и дискомфорт при работе на компьютере или в условиях низкой влажности. Недостаточный сон чреват нарушениями в кровообращении, включая кровоснабжение глазных тканей, что может отрицательно отразиться на зрении.

«Некоторые исследования показывают, что хронический недосып может увеличить риск развития различных заболеваний глаз, таких как глаукома и дегенерация сетчатки. Поэтому для сохранения здоровья глаз и поддержания хорошего зрения важно обеспечивать достаточную продолжительность и качество сна. Рекомендуется спать семь-девять часов в сутки, при этом учитывая индивидуальные потребности организма», — дала рекомендации Крестьянинова.