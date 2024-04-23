Врач рассказала о влиянии недосыпа на здоровье глаз

«Да, от недосыпа действительно может ухудшиться зрение. Это не миф, а научно доказанное явление. Причины, по которым недосып может негативно сказываться на зрении, включают следующее: усталость глазных мышц. При недостаточном отдыхе и сниженной продолжительности сна глазные мышцы не успевают полноценно отдохнуть, что может привести к ухудшению фокусировки и размытию зрения», — отметила Крестьянинова.