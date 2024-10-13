Врач рассказала о способах снизить риск появления аллергии на холод

О том, почему может появиться аллергия на холод, и как от нее защититься, 13 октября RT рассказала врач-аллерголог медицинской компании «СберЗдоровье» Александра Соболева.
«На участках кожи, которые подверглись контакту с холодом, появляются покраснения, сухость и зуд. В некоторых случаях на коже возникают трещины, что может вызывать болезненные ощущения. Чаще всего он возникает в области кожи щек у детей до пяти лет. Так, при контакте с холодом щеки ребенка становятся более плотными на ощупь и приобретают ярко-красный оттенок», — сказала она.
По словам Соболевой, вторым проявлением аллергии на холод может стать бронхоспазм, то есть кашель и одышка при вдыхании холодного воздуха.
«Такое состояние обычно безопасно для здоровья, однако в редких случаях может сопровождаться отеком Квинке — жизнеугрожающей аллергической реакцией организма, которая сопровождается внезапным развитием отека кожи, слизистых оболочек и подкожной клетчатки», — уточнила Соболева.
Врач также указала способы снизить риск появление холодовой аллергии. Перед выходом на улицу необходимо пользоваться специальным кремом, который сформирует защитную пленку и не даст коже обветриться. Также необходимо носить шапку, шарф и перчатки, прикрывать лицо в мороз высоко поднятым воротником, а также дышать через нос. Это помогает организму получить больше кислорода, чем при дыхании через рот.
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