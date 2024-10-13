Врач рассказала о способах снизить риск появления аллергии на холод

«На участках кожи, которые подверглись контакту с холодом, появляются покраснения, сухость и зуд. В некоторых случаях на коже возникают трещины, что может вызывать болезненные ощущения. Чаще всего он возникает в области кожи щек у детей до пяти лет. Так, при контакте с холодом щеки ребенка становятся более плотными на ощупь и приобретают ярко-красный оттенок», — сказала она.