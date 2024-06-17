Врач рассказала о профилактике ботулизма

Ранее стало известно, что в понедельник в клиники Москвы в тяжелом состоянии с подозрением на ботулизм поступили 55 человек, 30 из них сейчас находятся в реанимациях. Всего с признаками пищевого отравления в этот день за медицинской помощью в столице обратились 121 человек. В Казани в понедельник с признаками ботулизма госпитализированы восемь человек, в Нижнем Новгороде — девять. При этом десять человек в двух регионах находятся в тяжелом состоянии, еще семь — в состоянии средней степени тяжести.