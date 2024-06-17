Врач рассказала о профилактике ботулизма

Она уточнила, что консервы опасны любые, но чаще всего — возбудитель ботулизма — клостридий бывает в маринованных грибах. Дело в том, что в банках создаются максимально благоприятные условия для его размножения, говорит Павлова.
Она рекомендовала в первую очередь перед употреблением консервов смотреть, чтобы на банке не была вздута или приподнята крышка. Это может быть последствиями длительного, неправильного хранения. После вскрытия банки ее использовать сразу, а если хранить, то недолго и только в холодильнике. Подозрительные банки — сразу выбрасывать, поскольку споры клостридий никаким кипячением не убить.
Доктор Павлова также посоветовала питаться в тех заведениях, которые заботятся о своем имидже и вызывают доверие. Так выше шансы, что продукты для блюд используются качественные, а готовка проходит с соблюдением всех норм.
Ранее стало известно, что в понедельник в клиники Москвы в тяжелом состоянии с подозрением на ботулизм поступили 55 человек, 30 из них сейчас находятся в реанимациях. Всего с признаками пищевого отравления в этот день за медицинской помощью в столице обратились 121 человек. В Казани в понедельник с признаками ботулизма госпитализированы восемь человек, в Нижнем Новгороде — девять. При этом десять человек в двух регионах находятся в тяжелом состоянии, еще семь — в состоянии средней степени тяжести.