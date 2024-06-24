Врач рассказала о правильных способах закаляться

«Продолжительность первых процедур должна быть не больше 30−90 секунд. Здоровым взрослым людям можно начинать обливаться достаточно холодной водой, температурой от +8 до +12, затем градус за градусом снижать ее. Зону воздействия также следует расширять по мере привыкания организма: вначале достаточно обливать только кисти и ступни, через неделю — руки до локтей, ноги до колен. И только после полной адаптации (на нее может уйти около месяца) — переходить к обливанию тела целиком. Допустимая температура воздуха — не менее +20…+22. Через несколько месяцев можно перейти к влажным обтираниям», — объяснила специалист.