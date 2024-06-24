Врач рассказала о правильных способах закаляться

«Закаливание — это не только купание в ледяной проруби, растирание снегом или бег в легкой одежде на холоде. С медицинской точки зрения закаливание — довольно широкий спектр процедур, во время которых организм постепенно привыкает, адаптируется к колебаниям температуры и влажности окружающей среды. По сути это тренировка для иммунитета, во время которой он учится более адекватно реагировать на внешние условия, такие как смена погоды, кратковременное охлаждение, физический и эмоциональный стресс», — пояснила врач.
Кроме того, с помощью закаливания можно улучшить внешний вид кожи, снизить массу тела и уменьшить проявления целлюлита. Такого эффекта можно достичь, если закаляться регулярно.
При этом, как и у других процедур, у закаливания есть свои противопоказания. Среди них — слишком низкая масса тела, сахарный диабет, воспалительные заболевания суставов, артериальная гипертензия, почечная недостаточность, эпилепсия, врожденные и приобретенные пороки сердца, инфекционные болезни в периоде обострения.
Если противопоказаний нет, то, по словам специалиста, начинать закаляться можно в любое время года. Летом делать это лучше, так как в это время года проще подобрать комфортную процедуру. Детям и пожилым людям следует начинать с обливания достаточно теплой водой (температурой около 35 градусов), затем постепенно делать ее все холоднее и холоднее.
«Продолжительность первых процедур должна быть не больше 30−90 секунд. Здоровым взрослым людям можно начинать обливаться достаточно холодной водой, температурой от +8 до +12, затем градус за градусом снижать ее. Зону воздействия также следует расширять по мере привыкания организма: вначале достаточно обливать только кисти и ступни, через неделю — руки до локтей, ноги до колен. И только после полной адаптации (на нее может уйти около месяца) — переходить к обливанию тела целиком. Допустимая температура воздуха — не менее +20…+22. Через несколько месяцев можно перейти к влажным обтираниям», — объяснила специалист.
Кроме водных процедур, летом можно практиковать и другие способы закаливания: прогулки или тренировки на свежем воздухе, солнечные ванны в прохладные летние дни, баню или сауну по показаниям.
Разные способы можно чередовать или совмещать друг с другом. При этом очень важно прислушиваться к своему самочувствию и, безусловно, не забывать и о других правилах здорового образа жизни: высыпаться, соблюдать питьевой режим, придерживаться полезного питания и почаще бывать на свежем воздухе.