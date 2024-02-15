Врач рассказала о последствиях переизбытка соли в рационе

«Поваренная соль состоит из двух минералов: хлора (60%) и натрия (40%). Норма потребления пищевой соли — от 5 до 7 г в день. Установлено, что 250 г соли, съеденных единоразово, могут привести к летальному исходу. При этом соль контролирует и поддерживает водно-солевой и кислотно-щелочной баланс в организме, регулирует минеральный обмен, передачу нервных импульсов, а также работу мышечной ткани. Без соли нарушается работа желудочно-кишечного тракта, ведь желудок должен вырабатывать соляную кислоту, содержащую хлор», — рассказала Мещерякова.
Она отметила, что чаще всего человек не замечает, как ежедневно превышает нормы потребления соли. Ведь ее более чем достаточно в хлебе (пшеничном или ржаном), всех видах полуфабрикатов и колбасных изделий, в консервах, бульонных кубиках, покупных соусах (кетчуп, майонез, соевый соус), в оливках, сухих завтраках, сыре, мясных, рыбных и копченых продуктах, в морской капусте, морепродуктах и многом другом.
«В пшеничном хлебе 488 мг натрия на 100 г продукта, в консервированной кабачковой икре 1600 мг на 100 г, а в малосольной селедке 10,7 г натрия на 100 г продукта — что в восемь-девять раз больше ежедневной нормы. Скрытой соли так много, что еду можно дополнительно не солить: организм ее и так получит более чем достаточно», — подчеркнула врач.
По ее словам, избыточное потребление соли в первую очередь приводит к гипертонии, а также способствует явным и скрытым отекам, набору веса, отложению солей, нарушает функцию почек и работу сосудистого русла, в том числе обмен минералов. Избыток соли медленно, но верно ведет к нарушению обмена веществ.
«В основе всей жизнедеятельности и физиологии лежит гомеостаз — это баланс и равновесие деятельности всех систем организма. Когда концентрация соли повышена, мозг дает организму две команды: первая — усилить функцию почек (фильтрация, регуляция электролитного баланса и выведение излишка натрия с мочой), вторая — вызвать жажду, чтобы сбалансировать количество жидкости, так необходимой для выполнения задачи почек. Именно по этой причине, когда переели соленого — хочется пить», — добавила диетолог.
«Во-вторых, избегайте полуфабрикатов, покупных соусов, консервов, готовых завтраков, чипсов и фастфуда. В-третьих, не солите пищу во время приготовления — лучше ее немного присаливать прямо за столом. И наконец, можно найти альтернативу соли в виде других специй: гвоздики, куркумы, тмина, чеснока, либо ароматических трав, например, базилика или тимьяна. Это не только расширит вкусовые привычки, но и поможет побороть зависимость от соленого вкуса», — подчеркнула Мещерякова.
В заключение она отметила, что, если говорить о сбалансированном полноценном питании, где есть рыба, морепродукты, мясо и молочная продукция, овощи и зелень, то дефицита натрия и хлора быть не может — такие продукты полностью закрывают потребности человека в ежедневной норме этих минералов. При таком типе питания можно вообще обойтись без употребления пищевой соли.
Накануне гастроэнтеролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух предупредила, что тяга к соленым продуктам может указывать на наличие проблем со здоровьем. В частности, по ее словам, одной из основных причин пристрастия к соленой пище является обезвоживание.