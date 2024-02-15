Врач рассказала о последствиях переизбытка соли в рационе

«В пшеничном хлебе 488 мг натрия на 100 г продукта, в консервированной кабачковой икре 1600 мг на 100 г, а в малосольной селедке 10,7 г натрия на 100 г продукта — что в восемь-девять раз больше ежедневной нормы. Скрытой соли так много, что еду можно дополнительно не солить: организм ее и так получит более чем достаточно», — подчеркнула врач.