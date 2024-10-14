Врач рассказала о пользе красной и белой рыбы

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Белая и красная рыба полезны, так как содержат много белка и жирные кислоты, при этом красная рыба содержит больше витаминов и микроэлементов, а белая нежирная рыба является менее калорийной, не вызывает аллергии и рекомендована даже маленьким детям, заявила РИА Новости врач-гастроэнтеролог Люберецкой областной больницы Светлана Ильяшенко.
«В плане питательных веществ красная рыба, несомненно, богаче. Но при патологиях желудочно-кишечного тракта мы чаще рекомендуем белую рыбу. Она содержит меньше жира. Также она менее аллергенна», — сказала Ильяшенко.
По этой причине врач рекомендует родителям начинать введение рыбного прикорма для маленького ребенка именно с белой рыбы, например, минтая, трески, хека.