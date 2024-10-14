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Врач рассказала о пользе красной и белой рыбы

Врач Ильяшенко: белая и красная рыба полезны белком и жирными кислотами.

Источник: Shutterstock

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Белая и красная рыба полезны, так как содержат много белка и жирные кислоты, при этом красная рыба содержит больше витаминов и микроэлементов, а белая нежирная рыба является менее калорийной, не вызывает аллергии и рекомендована даже маленьким детям, заявила РИА Новости врач-гастроэнтеролог Люберецкой областной больницы Светлана Ильяшенко.

«В плане питательных веществ красная рыба, несомненно, богаче. Но при патологиях желудочно-кишечного тракта мы чаще рекомендуем белую рыбу. Она содержит меньше жира. Также она менее аллергенна», — сказала Ильяшенко.

По этой причине врач рекомендует родителям начинать введение рыбного прикорма для маленького ребенка именно с белой рыбы, например, минтая, трески, хека.