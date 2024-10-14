Врач рассказала о пользе красной и белой рыбы

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Белая и красная рыба полезны, так как содержат много белка и жирные кислоты, при этом красная рыба содержит больше витаминов и микроэлементов, а белая нежирная рыба является менее калорийной, не вызывает аллергии и рекомендована даже маленьким детям, заявила РИА Новости врач-гастроэнтеролог Люберецкой областной больницы Светлана Ильяшенко.