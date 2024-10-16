Врач рассказала о пользе кефира

«Для кефира есть противопоказания, например, он не рекомендован детям раннего возраста. Также его нельзя употреблять тем, у кого есть непереносимость лактозы или обострение ЖКТ, потому что в нем много кислотности», — сказала эксперт в беседе с «Радио 1».