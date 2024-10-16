Врач рассказала о пользе кефира

По словам специалиста, кефир полезен, потому что в нем содержится большое количество полезных веществ, витаминов групп A, B, C, D. Как любой кисломолочный продукт, он содержит кальций, калий, медь.
«Для кефира есть противопоказания, например, он не рекомендован детям раннего возраста. Также его нельзя употреблять тем, у кого есть непереносимость лактозы или обострение ЖКТ, потому что в нем много кислотности», — сказала эксперт в беседе с «Радио 1».
«Чаще всего это приводит к вздутию, слабости, утомляемости и другим расстройствам, потому что мы не получаем должного количества белков, жиров и углеводов», — объяснила врач.
Диетолог рассказала, что кефир иногда прописывается людям с риском развития остеопороза и женщинам в менопаузах для восполнения кальция, пишет Pravda.Ru. Спортсмены иногда пьют кефир ночью, так как он предотвращает распад мышц, добавила специалист.
«Однако кефир не должен составлять основу рациону — это только перекус», — заключила она.
Ранее в этот день главный внештатный специалист-диетолог департамента здравоохранения МосквыАнтонина Стародубова рассказала, что главный признак здорового питания — разнообразие.
14 октября врач-кардиолог Мария Лобова рассказала, что людям, которые испытывают ухудшение самочувствия при смене погоды, следует употреблять в пищу больше кальция и магния. Кальций содержится в молочных продуктах, то есть молоке, йогурте, сыре и кефире, сообщается на сайте kp.ru.
В свою очередь врач-диетолог Елена Соломатина рассказала в беседе с «Москве 24», что кефир, ряженка и простокваша улучшают работу кишечника и помогают поддержать микробиом.
Врач-эндокринолог «СМ-Клиника» Екатерина Казачкова рассказала, что в пожилом возрасте для здоровья нужны кисломолочные продукты — йогурты без добавок, творог, кефир, так как они улучшают пищеварение и укрепляют кости, передает RT.
30 сентября хирург и преподаватель медфака Государственного университета просвещения Александр Умнов рассказал, что в определенных случаях кефир может нанести вред здоровью человека, сообщает 360.ru. Речь идет о напитке, который был открыт долгое время. В таком продукте кисломолочные бактерии погибают, а остаются только дрожжи.
Ранее, 4 сентября, диетолог Инна Пичугина рассказала, что в преддверии сезона простуд для укрепления иммунитета следует добавить в рацион простоквашу, ряженку, творог, а также квашеную капусту и моченые яблоки, передает агентство городских новостей «Москва».