Врач рассказала о пользе и вреде роллов

Между тем, предупредила врач, употребление роллов может и навредить организму. Так, например, их не стоит есть людям с диабетом, потому что в приготовлении этого блюда используют сахар и рисовый уксус, а сам рис в роллах отличается от обычного: он менее питательный, в нем меньше белка и много углеводов, отмечает Life.ru. Помимо этого, большое количество риса может привести к набору веса, а индивидуальная непереносимость ингредиентов чревата аллергией, пишет сайт kp.ru. Также в роллах много йода.