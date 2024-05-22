Врач рассказала о пользе и вреде роллов

В беседе с порталом «Подмосковье сегодня» 21 мая специалист отметила, что рыба в роллах может быть слабосоленой, сырой или вяленой. Любой из них богат балками, витамином D, жирными кислотами Омега, фосфором, йодом, магнием и другими микронутриентами. Благодаря этому рыба укрепляет костную ткань, стенки артерий и вен, улучшает кровоток и выводит из организма холестерин.
Кроме того, кальцием, фосфором, натрием, йодом, железом, а также витаминами А, Е и С богаты листы нори, а маринованный имбирь, который обычно подают вместе с роллами, магнием, калием, медью, пишет RT. Он также помогает разделить компоненты блюда, чтобы разные рецепторы языка в полной мере ощутили вкус.
Не лишены полезных свойств также васаби и соевый соус. Первый обладает противовоспалительным и противораковым действием, а второй восстанавливает водно-солевой баланс.
Между тем, предупредила врач, употребление роллов может и навредить организму. Так, например, их не стоит есть людям с диабетом, потому что в приготовлении этого блюда используют сахар и рисовый уксус, а сам рис в роллах отличается от обычного: он менее питательный, в нем меньше белка и много углеводов, отмечает Life.ru. Помимо этого, большое количество риса может привести к набору веса, а индивидуальная непереносимость ингредиентов чревата аллергией, пишет сайт kp.ru. Также в роллах много йода.
В апреле технолог Людмила Румянцева рассказала, что полезнее всего есть классические роллы с лососем, тунцом или гребешком, а также роллы маки. По ее словам, в роллах с простым составом нет лишних ингредиентов, потому нет скрытых возможностей набрать лишний вес, сообщает 360.ru. Она также отметила, что сейчас популярны веганские варианты роллов маки, где рыбу заменяют на овощи, такие как огурцы, авокадо или сладкий перец, отмечает Pravda.Ru.
Ранее врач-терапевт Татьяна Тарадеева предупредила, что отравление рыбой может быть крайне опасным, поскольку продукт является идеальной средой для размножения бактерий при неправильном хранении. По ее словам, хранить суши и роллы следует не более суток.