Врач рассказала о пользе и вреде грибов

«Пользу грибов вообще сложно переоценить — они содержат в себе клетчатку (польза для работы ЖКТ), витамин D (улучшение иммунитета), витамины группы В (нормализация работы сердца и сосудов) и различные микроэлементы (калий, медь, селен и другие). Также они богаты белком, именно поэтому в течение многих веков наши предки во время поста ели грибы — использовали их как замену мясу. Благодаря белку грибы являются очень питательными», — объяснила врач.