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Врач рассказала о пользе и вреде грибов

Грибы богаты многими питательными веществами и витаминами, однако некоторым людям их есть не рекомендуется. Об этом и о том, почему важно правильно их собирать, рассказала 1 сентября «Известиям» терапевт Скандинавского центра здоровья Ольга Чистик.

Источник: РИА "Новости"

«Пользу грибов вообще сложно переоценить — они содержат в себе клетчатку (польза для работы ЖКТ), витамин D (улучшение иммунитета), витамины группы В (нормализация работы сердца и сосудов) и различные микроэлементы (калий, медь, селен и другие). Также они богаты белком, именно поэтому в течение многих веков наши предки во время поста ели грибы — использовали их как замену мясу. Благодаря белку грибы являются очень питательными», — объяснила врач.

При этом Чистик предупредила, что они могут нанести серьезный вред организму за счет накопления в себе вредных веществ: токсинов, тяжелых металлов, радиоактивных веществ, продуктов распада. Потому категорически нельзя собирать грибы вблизи автомагистралей и железных дорог, хранить их в полиэтиленовых ведрах и пакетах, а также держать в сыром виде более 24 часов.

Также не стоит забывать и о ядовитых видах, уточнила терапевт. По ее словам, с определением несъедобных грибов поможет специализированная литература и интернет.

«Важно проводить термическую обработку грибов, чтобы обезопасить себя от отравления. Также грибы не рекомендуется давать маленьким детям, так как процесс их усвоения достаточно сложен. То же относится и к людям с хроническими заболеваниями ЖКТ. Причиной тому является хитин — клетчатка, которая переваривается с трудом», — добавила Чистик.

Ранее, 17 августа, химик-косметолог, основатель бренда Roz Mary Наталья Ткаченко рассказала «Известиям» о полезных свойствах косметики с грибами в составе. По ее словам, ведущие мировые марки давно используют грибные экстракты в составах косметики. Они обладают увлажняющим, отшелушивающим эффектом и способны придавать коже здоровый вид. Причем очень популярным считается крем, который содержит полезные вещества из белого трюфеля, указала она.