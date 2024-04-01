Врач рассказала о положительном влиянии смеха на здоровье

«У тех, кто чаще смеется, сердце и сосуды здоровее, а жизнь — дольше. По результатам исследований, у людей, которые смеются чаще одного раза в неделю, риск смерти и развития осложнений сердечно-сосудистых заболеваний ниже, чем у тех, кто смеется менее одного раза в месяц», — рассказала Ткачева.