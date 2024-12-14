Врач рассказала о полезных свойствах чая

«Некоторые чаи могут быть противопоказаны определенным людям. Например, черный чай из-за высокого содержания кофеина нежелателен для тех, кто страдает гипертонией или бессонницей. Зеленый чай в больших количествах может раздражать желудок при гастрите или язве. Травяные чаи, такие как ромашковый или мятный, могут вызвать аллергическую реакцию у чувствительных к этим растениям людей», — сказала врач.