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Врач рассказала о полезных свойствах чая

В период эпидемий гриппа и простуды теплый чай становится одним из самых распространенных способов лечения и предотвращения ОРВИ.

Источник: Freepik

Врач-педиатр, член центра отраслевой экспертизы «МАЙ» Виктория Шурупова рассказала 14 декабря «Известиям» о целебных свойствах напитка.

По словам специалиста, травяные разновидности чая не только помогают поддерживать водный баланс, но и обладают целым спектром полезных свойств, которые могут облегчить симптомы заболевания. Одним из наиболее популярных средств для борьбы с простудой является чай с ромашкой.

Шурупова напомнила, что этот напиток славится своими противовоспалительными и расслабляющими свойствами, способствует снижению воспалительных процессов, уменьшает болевые ощущения и обладает антисептическими характеристиками. Ромашка также содействует улучшению качества сна, что играет важную роль в восстановлении организма.

Чай с мятой также способствует расслаблению и облегчает дыхание, в то время как имбирный поддерживает иммунитет, обладая известными противовоспалительными и отхаркивающими свойствами, уточнила педиатр.

Шиповник же насыщен витамином С и другими ценными микроэлементами, что способствует укреплению иммунной системы и ускоряет процесс выздоровления.

Липовый чай, благодаря своему потогонному действию, помогает снижать температуру и облегчает проявления простуды.

«Некоторые чаи могут быть противопоказаны определенным людям. Например, черный чай из-за высокого содержания кофеина нежелателен для тех, кто страдает гипертонией или бессонницей. Зеленый чай в больших количествах может раздражать желудок при гастрите или язве. Травяные чаи, такие как ромашковый или мятный, могут вызвать аллергическую реакцию у чувствительных к этим растениям людей», — сказала врач.

Специалист также предложила пить чай, используя при этом добавки, способные существенно облегчить симптомы и ускорить выздоровление.

Например, куркума может быть дополнением к напитку при простудах благодаря своим противовоспалительным качествам.

Мелисса способствует расслаблению, снижению стресса и улучшению сна, в то время как малина, обладая потогонным эффектом, помогает снизить температуру и ускоряет процесс выздоровления.

«Травяной чай при простуде — это отличный способ поддержать организм и снять неприятные симптомы. Но он лишь часть комплексного подхода к выздоровлению. Используйте его разумно, как приятный и полезный ритуал, но не забывайте об основных методах лечения», — подытожила Шурупова.

Ранее, 27 октября, титестер компании «МАЙ» Андрей Скидан рассказал «Известиям», из чего состоит чай и как он влияет на организм. По его словам, кофеин — самый известный стимулятор в напитке, который помогает улучшать концентрацию и бодрость. В отличие от кофе, кофеин в чае действует более мягко благодаря взаимодействию с теанином.