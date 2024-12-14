Врач рассказала о полезных свойствах чая

Врач-педиатр, член центра отраслевой экспертизы «МАЙ» Виктория Шурупова рассказала 14 декабря «Известиям» о целебных свойствах напитка.
По словам специалиста, травяные разновидности чая не только помогают поддерживать водный баланс, но и обладают целым спектром полезных свойств, которые могут облегчить симптомы заболевания. Одним из наиболее популярных средств для борьбы с простудой является чай с ромашкой.
Шурупова напомнила, что этот напиток славится своими противовоспалительными и расслабляющими свойствами, способствует снижению воспалительных процессов, уменьшает болевые ощущения и обладает антисептическими характеристиками. Ромашка также содействует улучшению качества сна, что играет важную роль в восстановлении организма.
Чай с мятой также способствует расслаблению и облегчает дыхание, в то время как имбирный поддерживает иммунитет, обладая известными противовоспалительными и отхаркивающими свойствами, уточнила педиатр.
Шиповник же насыщен витамином С и другими ценными микроэлементами, что способствует укреплению иммунной системы и ускоряет процесс выздоровления.
Липовый чай, благодаря своему потогонному действию, помогает снижать температуру и облегчает проявления простуды.
«Некоторые чаи могут быть противопоказаны определенным людям. Например, черный чай из-за высокого содержания кофеина нежелателен для тех, кто страдает гипертонией или бессонницей. Зеленый чай в больших количествах может раздражать желудок при гастрите или язве. Травяные чаи, такие как ромашковый или мятный, могут вызвать аллергическую реакцию у чувствительных к этим растениям людей», — сказала врач.
Специалист также предложила пить чай, используя при этом добавки, способные существенно облегчить симптомы и ускорить выздоровление.
Например, куркума может быть дополнением к напитку при простудах благодаря своим противовоспалительным качествам.
«Травяной чай при простуде — это отличный способ поддержать организм и снять неприятные симптомы. Но он лишь часть комплексного подхода к выздоровлению. Используйте его разумно, как приятный и полезный ритуал, но не забывайте об основных методах лечения», — подытожила Шурупова.
Ранее, 27 октября, титестер компании «МАЙ» Андрей Скидан рассказал «Известиям», из чего состоит чай и как он влияет на организм. По его словам, кофеин — самый известный стимулятор в напитке, который помогает улучшать концентрацию и бодрость. В отличие от кофе, кофеин в чае действует более мягко благодаря взаимодействию с теанином.