Врач рассказала о «подводных камнях» витамина D

Главным источником витамина D для нашего организма является солнце и питание. УФ-излучение солнечного света запускает синтез этого витамина в коже.
Однако ряд факторов могут значительно влиять на выработку витамина в коже. Среди них:
- сезонность;
- загрязнение воздуха;
- географическое положение;
- климат;
- уровень солнечного излучения;
- использование кремов.
Что снижает синтез витамина D?
Есть ряд «подводных камней», которые стоит учитывать при оценке статуса витамина D в организме.
Так, использование солнцезащитного крема снижает синтез витамина D в коже на 95−98%, говорит врач.
Усвоение витамина D снижается с возрастом, особенно после 50 лет, потому что в этом возрасте снижена способность синтезировать витамин D в коже, а почки менее эффективно преобразуют витамин в его активную форму.
Как отмечает врач, только 10−20% витамина D в организм поступает с пищей. «Более того, ряд исследований показывают, что спектр продуктов питания, в которых этот витамин естественным образом присутствует, очень ограничен: некоторые сорта жирной рыбы, яичные желтки и молочные продукты», — добавляет врач.
Содержание витамина D в продуктах сильно колеблется. Например, в рыбе его концентрация варьируется от 5 до 25 мкг/100 г, в грибах — от 21,1 до 58,7 мкг/100 г. При этом самый богатый источник витамина D — жир печени рыб.
Влияет на вероятность метаболизма витамина D в нашем организме и наличие вредных привычек. Ряд исследований показывают, что у курильщиков концентрация витамина D ниже, чем у некурящих.
А исследование, проведенное учеными в Австралии, показало, что взрослые, которые занимаются умеренной и интенсивной физической активностью, имеют более высокий уровень витамина D по сравнению с теми, кто физкультурой не занимается.
На метаболизм витамина D влияет очень много факторов. Восполнение должно быть не только эффективным, но и безопасным, поэтому надо индивидуально подбирать дозировку и длительность приема, отметила эндокринолог.
Как правило, для предотвращения дефицита витамин D принимают в форме холекальциферола в виде капель, капсул и внутримышечных инъекций.