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Врач рассказала о «подводных камнях» витамина D

В пользе адекватного уровня витамина D в организме человека врачи не сомневаются. Являясь прогормоном, этот витамин влияет на все клетки организма. Однако какие «подводные камни» стоит учитывать при оценке статуса витамина D, рассказала врач-эндокринолог-диетолог клиник «Атлас», специалист превентивной медицины Ангелина Водолазкая.

Елена Рогачева
Автор ВФокусе Mail
Источник: Freepik.com

Главным источником витамина D для нашего организма является солнце и питание. УФ-излучение солнечного света запускает синтез этого витамина в коже.

Однако ряд факторов могут значительно влиять на выработку витамина в коже. Среди них:

  • сезонность;
  • загрязнение воздуха;
  • географическое положение;
  • климат;
  • уровень солнечного излучения;
  • использование кремов.

Что снижает синтез витамина D?

Есть ряд «подводных камней», которые стоит учитывать при оценке статуса витамина D в организме.

Так, использование солнцезащитного крема снижает синтез витамина D в коже на 95−98%, говорит врач.

Усвоение витамина D снижается с возрастом, особенно после 50 лет, потому что в этом возрасте снижена способность синтезировать витамин D в коже, а почки менее эффективно преобразуют витамин в его активную форму.

Как отмечает врач, только 10−20% витамина D в организм поступает с пищей. «Более того, ряд исследований показывают, что спектр продуктов питания, в которых этот витамин естественным образом присутствует, очень ограничен: некоторые сорта жирной рыбы, яичные желтки и молочные продукты», — добавляет врач.

Содержание витамина D в продуктах сильно колеблется. Например, в рыбе его концентрация варьируется от 5 до 25 мкг/100 г, в грибах — от 21,1 до 58,7 мкг/100 г. При этом самый богатый источник витамина D — жир печени рыб.

Влияет на вероятность метаболизма витамина D в нашем организме и наличие вредных привычек. Ряд исследований показывают, что у курильщиков концентрация витамина D ниже, чем у некурящих.

А исследование, проведенное учеными в Австралии, показало, что взрослые, которые занимаются умеренной и интенсивной физической активностью, имеют более высокий уровень витамина D по сравнению с теми, кто физкультурой не занимается.

На метаболизм витамина D влияет очень много факторов. Восполнение должно быть не только эффективным, но и безопасным, поэтому надо индивидуально подбирать дозировку и длительность приема, отметила эндокринолог.

Как правило, для предотвращения дефицита витамин D принимают в форме холекальциферола в виде капель, капсул и внутримышечных инъекций.