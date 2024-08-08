Врач рассказала о первой помощи при укусе осы или пчелы

«Если у человека были раньше патологически сильные реакции, то у него должен быть с собой адреналин, и вызвать скорую помощь. Но это в том случае, если диагностирована аллергия на ужаление перепончатокрылых. А если она не диагностирована, то вряд ли кто-то будет готов оказать такую помощь», — признала Котова.