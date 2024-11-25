Врач рассказала о наиболее полезном завтраке для школьника

«На завтрак полезны продукты, содержащие достаточно большое количество белка. Белок — это энергия и строительный материал. Энергия нужна для жизнедеятельности, для того, чтобы заниматься на уроках и усваивать новый материал. Белок как строительный материал нужен еще для растущего организма, потому что из него строятся все органы и ткани. Белок у нас содержит творог, яйца, сыр и молочные продукты», — пояснила Позднякова.