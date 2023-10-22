Врач рассказала о контроле хронических заболеваний осенью

Она отметила, что хронические заболевания невозможно излечить, но можно контролировать их степень влияния на обычную жизнь. К сезонным изменениям чувствительны до 70% населения, в первую очередь из-за проблем с сердцем и сосудами, подчеркнула специалист.

Многим пациентам с гипертонией — повышенным артериальным давлением — приходится корректировать схему лечения, когда температура воздуха меняется. Важно регулярно измерять артериальное давление вне зависимости от самочувствия, чтобы вовремя зафиксировать его скачки и принять меры. Ирина Пермикина врач-кардиолог

Также осенью и зимой большое распространение получают простуда и грипп, которые также негативно влияют на состояние сердечно-сосудистой системы.

«Результаты многочисленных исследований демонстрируют важность профилактики гриппа и простуды для пациентов с болезнями сердца. Речь идет в первую очередь о ежегодной вакцинации против вируса гриппа. Она помогает снизить риск развития сердечно-сосудистых осложнений на 59%», — рассказала специалист «СберЗдоровья».

Пермикина также указала на обострение «сезонного аффективного расстройства», или SAD. Это подтип депрессии, при котором угнетенное эмоциональное состояние появляется из-за недостатка солнечного света.

«Часто SAD появляется осенью, и некоторых людей апатия не покидает до весны. Всё это негативно сказывается не только на психическом, но и на физическом здоровье. Если вы заметили, что ваше эмоциональное состояние ухудшилось, обратитесь к психологу, чтобы составить план действий», — призвала врач.

18 октября врач-диетолог Марина Копытько указала на необходимость приема витаминов осенью, поскольку в этот период организм страдает от их нехватки, из-за чего человек часто болеет. По ее словам, витамин С является фактически барьером для сезонных заболеваний. Если в организме достаточно витамина С, риски подхватить инфекции и вирусы снижаются.