Врач рассказала, нужно ли укачивать младенцев на руках

Родители часто спорят, действительно ли нужно качать новорожденных на руках. Есть ли в этом польза? На этот вопрос в разговоре с изданием «Мел» ответила педиатр Мария Чахнашвили.
Она рассказала, что никаких исследований о том, можно или нельзя укачивать детей, никогда не проводилось — их невозможно провести. И проверить, улучшает ли укачивание сон младенцев, тоже невозможно. В связи с этим мнения педиатров на этот счет разнятся. Мария Чахнашвили полагает, что минусов у укачивания больше, чем плюсов.
С одной стороны, это привычное состояние для ребенка. Все девять месяцев, что он находился в утробе, он тоже качался в околоплодных водах во время ходьбы и любых движений матери. Однако, когда ребенок появляется на свет, у него все меняется, включая пищеварение и дыхание.
Врач подчеркнула, что у новорожденных слабый вестибулярный аппарат, а нервные волокна еще не покрыты миелином — структурой, которая ускоряет передачу нервных импульсов. При этом все процессы у младенцев пока проходят медленно, и при интенсивном укачивании малыш может испытывать головокружение и даже потерять сознание. А привычка к постоянному головокружению — это не очень правильно, подчеркивает эксперт.
Кроме того, укачивание нередко связывают с явлением, которое в английском языке называется Shaken baby syndrome. На русский это можно перевести как синдром встряхнутого ребенка. Это когда ребенка долго укачивают, а он все плачет и плачет. Родитель в таких случаях может потерять контроль над эмоциями и слишком сильно встряхнуть малыша. Это классифицируется как жестокое обращение с детьми, поскольку у младенцев слабо развиты мышцы шеи и даже недолгая тряска может привести к серьезным последствиям: кровоизлиянию в сетчатку или в мозговые оболочки.
Впрочем, даже если не учитывать синдром встряхнутого младенца, укачивания не очень полезны, подчеркивает врач. Как правило, родители укачивают детей, чтобы они быстрее засыпали. При этом младенцу обычно мешают уснуть голод, жажда, жара, боль, колики, сухость или зуд кожи. Ни одно из этих состояний укачивание купировать не может. Однако ребенок привыкает к укачиванию как к ритуалу, и на руках у мамы под биение ее сердца ему становится уютнее и спокойнее.
Вместе с тем нужно помнить, что ребенок растет, набирает вес. И если родитель укачивает 4 килограмма — это ничего, а если он часам качает младенца, который весит уже 10 килограммов, спина и руки будут перенапрягаться.
«Что касается приспособлений, предназначенных для укачивания, то нужно обратить внимание, что дети в них находятся преимущественно в полусидячем положении — для совсем маленьких это далеко не полезно. Кроме того, все эти люльки недостаточно фиксируются, а значит, не дают гарантии безопасности», — отметила Мария Чахнашвили.
По ее словам, ребенка можно укачать в шезлонге, если он к этому привык, но потом его обязательно нужно переложить в кроватку. Малыш не должен оставаться спать в полусидячем положении. При этом здесь появляется риск, что во время перекладывания он проснется, и все придется начинать заново.
«В общем, я бы не рекомендовала системно укачивать ребенка, тем более на руках. У самого процесса есть риски для здоровья матери и ребенка, плюс у ребенка ритуал укачивания формирует зависимость, в том числе психологическую», — резюмировала врач.
Кстати, многих родителей младенцев волнует также другой вопрос — не опасны ли для них репелленты? Недавно на него ответила педиатр клиники DocDeti Екатерина Кирюшина.
Айгуль Сабитова