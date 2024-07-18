Врач рассказала, нужно ли укачивать младенцев на руках

Кроме того, укачивание нередко связывают с явлением, которое в английском языке называется Shaken baby syndrome. На русский это можно перевести как синдром встряхнутого ребенка. Это когда ребенка долго укачивают, а он все плачет и плачет. Родитель в таких случаях может потерять контроль над эмоциями и слишком сильно встряхнуть малыша. Это классифицируется как жестокое обращение с детьми, поскольку у младенцев слабо развиты мышцы шеи и даже недолгая тряска может привести к серьезным последствиям: кровоизлиянию в сетчатку или в мозговые оболочки.