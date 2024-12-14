Врач рассказала, нужно ли после плотного обеда растрясти жиры

Тем, кто всё-таки прилёг на послеобеденный сон, следует также помнить об умеренности. Спать днём стоит не больше, чем 30 минут, чтобы не чувствовать себя разбитым. Поэтому важно заранее поставить будильник и встать сразу, как он прозвенел даже в выходной день.