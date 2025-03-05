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Врач рассказала, на что могут указывать упадок сил и быстрая утомляемость

Врач Невольникова: упадок сил может быть симптомом сбоев эндокринной системы.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Упадок сил и быстрая утомляемость могут быть симптомами различных сбоев в работе эндокринной системы, сообщила РИА Новости врач-эндокринолог московской поликлиники № 220 Анна Невольникова.

«Упадок сил и быстрая утомляемость могут быть симптомами различных сбоев в работе эндокринной системы. Например, при снижении функции щитовидной железы упадок сил часто сочетается с сухостью кожи, выпадением волос, отёками лица, рук и нижних конечностей, запорами, зябкостью, ухудшением памяти», — отметила Невольникова.

Врач добавила, что при избытке гормонов щитовидной железы в крови слабость и повышенная утомляемость сопровождаются постоянным учащённым сердцебиением, повышенной возбудимостью и потливостью, дрожью рук и/или тела, нарушениями сна, снижением веса при повышенном аппетите.

«При сахарном диабете 1 типа помимо хронической слабости отмечаются частое мочеиспускание, постоянная жажда, кожный зуд, сонливость, проблемы со зрением. Если есть вопросы или сомнения в состоянии здоровья, стоит обратиться к врачу», — сказала собеседница агентства.