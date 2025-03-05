Врач рассказала, на что могут указывать упадок сил и быстрая утомляемость

«Упадок сил и быстрая утомляемость могут быть симптомами различных сбоев в работе эндокринной системы. Например, при снижении функции щитовидной железы упадок сил часто сочетается с сухостью кожи, выпадением волос, отёками лица, рук и нижних конечностей, запорами, зябкостью, ухудшением памяти», — отметила Невольникова.