Врач рассказала, может ли дождь спровоцировать облысение

«Люди замечают это, когда процесс становится интенсивнее, чем обычно. Часто выпадение бывает весной или осенью — у нас тоже есть так называемые сезонные линьки. Это может случиться с каждым, просто не у всех это происходит регулярно», — объяснила Сирмайс.