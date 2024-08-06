Врач рассказала, кто находится в группе риска развития тромбоза

Смирнова пояснила, что существуют три основные причины тромбоза, которые принято называть «триада Вирхова». К ним относятся повышенная склонность крови к свертыванию, повреждение венозной стенки и замедление кровотока.
«Можно выделить тех, кто находится в группе риска развития тромбов. Это мужчины после сорока лет, пациенты после травм и хирургических вмешательств, беременные и женщины после родов, люди, страдающие ожирением, девушки, кто принимает гормональные контрацептивы», — подчеркнула флеболог.
Кроме того, она отметила, что отдельно можно выделить людей, страдающих онкологическими заболеваниями. По словам врача, иногда именно впервые выявленный тромбоз позволяет диагностировать рак у пациента.
«Наследственность играет важную роль в развитии варикозной болезни. В большей степени ей подвержены женщины — около 30%, но варикоз может развиваться и у мужчин, примерно у 10−15%», — сказала Смирнова.