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Врач рассказала, кто находится в группе риска развития тромбоза

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. В группе риска развития тромбов находятся мужчины после сорока лет, беременные и недавно родившие женщины, люди с онкологическими заболеваниями и страдающие ожирением, а также девушки, принимающие гормональные контрацептивы, об этом рассказала РИА Новости кандидат медицинских наук, врач-флеболог Елена Смирнова.

Источник: Freepik

Смирнова пояснила, что существуют три основные причины тромбоза, которые принято называть «триада Вирхова». К ним относятся повышенная склонность крови к свертыванию, повреждение венозной стенки и замедление кровотока.

«Можно выделить тех, кто находится в группе риска развития тромбов. Это мужчины после сорока лет, пациенты после травм и хирургических вмешательств, беременные и женщины после родов, люди, страдающие ожирением, девушки, кто принимает гормональные контрацептивы», — подчеркнула флеболог.

Кроме того, она отметила, что отдельно можно выделить людей, страдающих онкологическими заболеваниями. По словам врача, иногда именно впервые выявленный тромбоз позволяет диагностировать рак у пациента.

«Наследственность играет важную роль в развитии варикозной болезни. В большей степени ей подвержены женщины — около 30%, но варикоз может развиваться и у мужчин, примерно у 10−15%», — сказала Смирнова.