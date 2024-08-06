Врач рассказала, кто находится в группе риска развития тромбоза

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. В группе риска развития тромбов находятся мужчины после сорока лет, беременные и недавно родившие женщины, люди с онкологическими заболеваниями и страдающие ожирением, а также девушки, принимающие гормональные контрацептивы, об этом рассказала РИА Новости кандидат медицинских наук, врач-флеболог Елена Смирнова.