Врач рассказала, кому нельзя есть яйца

«Яйца также могут спровоцировать рефлюкс — состояние, когда кислое содержимое желудка поднимается в пищевод, вызывая изжогу и горечь во рту. Вероятность рефлюкса многократно повышается, если человек после еды занимает горизонтальное положение. Это связано с проявлениями гастрита и заболеваниями желудочно-кишечного тракта. При таких проблемах со здоровьем от употребления яиц незадолго до сна лучше отказаться», — добавила Сухорукова.