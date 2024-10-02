Врач рассказала, кому нельзя есть творог

«Даже самые полезные продукты следует есть умеренно, а здоровое питание должно быть разнообразным и сбалансированным. Полностью исключать творог из рациона не стоит, так как в нем много витаминов А и D, которых нет в растительных жирах. Также жирный творог содержит триптофан — эта аминокислота помогает оставаться стройными и лучше высыпаться», — резюмировала Сухорукова.