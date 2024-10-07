Врач рассказала, кому нельзя есть рис

«Вреден рис тем, кто страдает запорами, так как это продукт, содержащий крахмал, он замедляет перистальтику кишечника, в связи с чем крепит. Для всех остальных людей в умеренном количестве рис полезен, так как содержит углеводы, полезные витамины и минералы, но при этом низкокалорийный», — сказала Ильяшенко.