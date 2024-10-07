Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Врач рассказала, кому нельзя есть рис

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Рис не рекомендуется есть людям, страдающим запорами, при этом он полезен детям и взрослым c проблемами, вызванными повышенной кислотностью, рассказала РИА Новости врач-гастроэнтеролог Люберецкой областной больницы Светлана Ильяшенко.

Источник: Freepik

«Вреден рис тем, кто страдает запорами, так как это продукт, содержащий крахмал, он замедляет перистальтику кишечника, в связи с чем крепит. Для всех остальных людей в умеренном количестве рис полезен, так как содержит углеводы, полезные витамины и минералы, но при этом низкокалорийный», — сказала Ильяшенко.

Также, по словам гастроэнтеролога, рис полезно есть детям, так как он не вызывает аллергии, а его консистенция обволакивает стенки кишечника и помогает маленьким пациентам, страдающим от повышенной кислотности и расстройств желудка.