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Врач рассказала, кому нельзя есть орехи

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Употреблять орехи с осторожностью стоит людям, склонным к аллергии и заболеваниям ЖКТ, сообщила РИА Новости врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы минздрава Московской области Людмила Сухорукова.

Источник: © РИА Новости

«Употреблять орехи с осторожностью стоит людям, у которых бывают аллергии, и людям с различными заболеваниями ЖКТ: синдромом раздраженного кишечника, гастритом, панкреатитом. Чтобы снизить риски, орехи можно вымочить — залить теплой водой на ночь. Кстати, считается, что вымачивание за счет активации фермента фитазы помогает снизить содержание фитиновой кислоты, которая мешает усвоению полезных веществ», — сказала Сухорукова.

По словам гастроэнтеролога, исключить кедровые орехи из рациона следует при кишечных расстройствах, язвенных заболеваниях, кожных болезнях, а также людям с индивидуальной непереносимостью.

Остальные орехи нельзя есть людям с аллергией на них, заключила собеседница агентства.