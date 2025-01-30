Врач рассказала, кому нельзя есть орехи

«Употреблять орехи с осторожностью стоит людям, у которых бывают аллергии, и людям с различными заболеваниями ЖКТ: синдромом раздраженного кишечника, гастритом, панкреатитом. Чтобы снизить риски, орехи можно вымочить — залить теплой водой на ночь. Кстати, считается, что вымачивание за счет активации фермента фитазы помогает снизить содержание фитиновой кислоты, которая мешает усвоению полезных веществ», — сказала Сухорукова.