Врач рассказала, кому нельзя есть конфеты с алкоголем

Врач напомнила, что конфеты с алкоголем — это десерт, содержащий начинку на основе спиртных напитков (ликеры, коньяк, ром, виски). Концентрация алкоголя в таких конфетах варьируется от трех до десяти миллилитров на одну конфету, что эквивалентно небольшому глотку спиртного напитка. При этом, алкоголь в конфетах не всегда полностью испаряется, особенно если сладости не подвергаются термической обработке.