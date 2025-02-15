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Врач рассказала, кому нельзя есть конфеты с алкоголем

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Конфеты с алкогольной начинкой противопоказаны детям, беременным и людям с заболеваниями печени, рассказала РИА Новости руководитель центра профилактики и здоровья взрослого населения Видновской клинической больницы минздрава Московской области Зарема Тен.

Источник: © РИА Новости

«Тем, кто управляет транспортом, лучше полностью отказаться от конфет с алкоголем. Детям, беременным и людям с заболеваниями печени конфеты с алкоголем категорически противопоказаны», — сказала она.

Взрослым, не имеющим противопоказаний, допустимо съедать в день от одной до трех конфет с минимальным содержанием алкоголя (до 0,5 процента), добавила Тен.

Врач напомнила, что конфеты с алкоголем — это десерт, содержащий начинку на основе спиртных напитков (ликеры, коньяк, ром, виски). Концентрация алкоголя в таких конфетах варьируется от трех до десяти миллилитров на одну конфету, что эквивалентно небольшому глотку спиртного напитка. При этом, алкоголь в конфетах не всегда полностью испаряется, особенно если сладости не подвергаются термической обработке.