Врач рассказала, кому нельзя есть конфеты с алкоголем

«Тем, кто управляет транспортом, лучше полностью отказаться от конфет с алкоголем. Детям, беременным и людям с заболеваниями печени конфеты с алкоголем категорически противопоказаны», — сказала она.
Взрослым, не имеющим противопоказаний, допустимо съедать в день от одной до трех конфет с минимальным содержанием алкоголя (до 0,5 процента), добавила Тен.
Врач напомнила, что конфеты с алкоголем — это десерт, содержащий начинку на основе спиртных напитков (ликеры, коньяк, ром, виски). Концентрация алкоголя в таких конфетах варьируется от трех до десяти миллилитров на одну конфету, что эквивалентно небольшому глотку спиртного напитка. При этом, алкоголь в конфетах не всегда полностью испаряется, особенно если сладости не подвергаются термической обработке.