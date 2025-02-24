Популярные темы
Общество
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Факты
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Врач рассказала, кому нельзя есть ананасы

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Ананасы рекомендуется исключить из рациона людям с гастритами, повышенной кислотностью и склонностью к аллергиям, сообщила РИА Новости врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Людмила Сухорукова.

Источник: © РИА Новости

«За счет высокого содержания фруктовых кислот ананас крайне противопоказан людям с гастритами, повышенной кислотностью и язвами желудка», — сказала Сухорукова.

Гастроэнтеролог отметила, что при употреблении ананаса желательно не превышать рекомендованную норму, так как он может вызвать раздражение слизистой ротовой полости.

«Не стоит кушать ананасы, если у вас склонность к аллергиям. Детям до трех лет крайне не рекомендуется их употреблять», — добавила Сухорукова.

При этом ананас считается низкокалорийным продуктом: в 100 граммах фрукта содержатся всего 52 калории. Кроме того, ананас является источником ценных витаминов (практически вся группа витаминов группы В и витамин С в большом количестве) и обладает низким гликемическим индексом. Это значит, что ананас можно употреблять лицам с сахарным диабетом и избыточным весом без вреда для здоровья.