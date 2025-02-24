Врач рассказала, кому нельзя есть ананасы

«За счет высокого содержания фруктовых кислот ананас крайне противопоказан людям с гастритами, повышенной кислотностью и язвами желудка», — сказала Сухорукова.
Гастроэнтеролог отметила, что при употреблении ананаса желательно не превышать рекомендованную норму, так как он может вызвать раздражение слизистой ротовой полости.
«Не стоит кушать ананасы, если у вас склонность к аллергиям. Детям до трех лет крайне не рекомендуется их употреблять», — добавила Сухорукова.
При этом ананас считается низкокалорийным продуктом: в 100 граммах фрукта содержатся всего 52 калории. Кроме того, ананас является источником ценных витаминов (практически вся группа витаминов группы В и витамин С в большом количестве) и обладает низким гликемическим индексом. Это значит, что ананас можно употреблять лицам с сахарным диабетом и избыточным весом без вреда для здоровья.