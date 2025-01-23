Врач рассказала, кому не следует употреблять кофеин

По ее словам, суточной нормой кофеина в день считается 400 мг для людей в возрасте от 18 до 65 лет, при этом разовая доза не должна превышать 200 мг. Для наглядности врач отметила, что в 1 чашечке эспрессо (30 мл) содержится от 60 до 100 мг кофеина, при этом в одной порции чая (230 мл) в среднем содержится 50 мг кофеина. Для беременных женщин суточной нормой кофеина в день является 200 мг. Для детей дневная доза рассчитывается индивидуально из расчета 2,5−3 мг на 1 кг массы тела.