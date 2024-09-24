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Врач рассказала, какой продукт нужно включить в рацион после 35 лет

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Людям после 35 лет рекомендуется увеличивать в рационе количество легкоусвояемого белка, так как в этом возрасте запускаются процессы, связанные с потерей мышечной массы, или саркопения, рассказала РИА Новости заведующая отделением медицинской профилактики Одинцовской областной больницы, врач-терапевт, диетолог Галина Волкова.

Источник: Freepik

«На что мы делаем упор в данном случае? В возрасте после 35 лет начинает развиваться такое состояние, как саркопения — это когда мы начинаем мышечную массу терять, такие возрастные изменения. В данном случае необходимо обратить особое внимание на потребление белковых продуктов, они должны присутствовать в рационе», — отметила Волкова.

По словам диетолога, легкоусвояемый белок на завтрак можно получить, например, из яиц и творога. При этом, важно учесть способ их приготовления. Так, термически обработанный творог в виде сырников, запеканок в рационе будет больше относиться к углеводам, нежели к белкам.

«Если это ужин и обед, то это может быть 2−3 раза в неделю красное мясо, в остальных случаях — птица, либо рыба. Таким образом, здесь имеет тоже большое значение способ приготовления. Белок из красного мяса и птицы лучше усвоится в фаршированном виде (тефтели, фрикадели и котлеты). И способ приготовления выбираем: на пару, запекание под фольгой без образования корочки, либо это отваривание», — добавила Волкова.