Врач рассказала, какой продукт нужно включить в рацион после 35 лет

«Если это ужин и обед, то это может быть 2−3 раза в неделю красное мясо, в остальных случаях — птица, либо рыба. Таким образом, здесь имеет тоже большое значение способ приготовления. Белок из красного мяса и птицы лучше усвоится в фаршированном виде (тефтели, фрикадели и котлеты). И способ приготовления выбираем: на пару, запекание под фольгой без образования корочки, либо это отваривание», — добавила Волкова.