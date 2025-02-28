Врач рассказала, какие проблемы с зубами сигнализируют о сбоях в организме

«Некоторые проблемы с зубами связаны не только с заболеваниями внутренних органов, но и с другими факторами. Дефицит витаминов, таких как Е и B6, провоцирует кровоточивость десен, а нехватка B12 приводит к жжению и покалыванию языка. Нарушения в работе эндокринной системы, включая гипотиреоз и гипертиреоз, также оказывают влияние на зубы и десны. В первом случае повышается чувствительность зубов и развивается сухость во рту, во втором — происходит разрушение костной ткани», — подчеркнула врач.