Врач рассказала, какие болезни чаще всего атакуют человека в марте

В ранний весенний период человек может быть подвержен различным заболеваниям, которые связаны как с сезонными факторами, так и с общим состоянием его организма. Врач-терапевт, профпатолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Светлана Бурнацкая 20 марта рассказала «Известиям», какие болезни чаще всего атакуют человека в марте.