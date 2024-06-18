Врач рассказала, как защитить новорожденных от комаров

Как защитить новорожденных от укусов комаров и других насекомых? На этот вопрос изданию «Мел» ответила педиатр клиники DocDeti Екатерина Кирюшина.
Она подчеркнула, что самый эффективный способ защиты детей — в прямом смысле оградить их от насекомых. Так, дома можно использовать москитные сетки на окнах. Они не пустят комаров в комнату при проветривании.
Освежить воздух в квартире вместо вентиляторов помогут кондиционеры и бризеры (настенные вентиляционные устройства, в которых воздух забирается с улицы через отверстие в стене).
Перед сном нужно внимательно осматривать комнату, чтобы уничтожить комаров и других насекомых.
На прогулке можно обрызгать коляску снаружи препаратом на основе перметрина. Это нейротоксичный яд, заставляющий насекомых убегать либо погибать.
Для людей при правильном использовании он безопасен. Помимо колясок, средство можно наносить на одежду, палатки.
Также можно надеть москитную сетку на коляску (только не плотную ткань, чтобы избежать перегрева).
Ребенка нужно одевать в легкую, но закрытую одежду. Чем меньше поверхности тела открыто, тем сложнее насекомым до нее добраться.
Что касается фумигаторов и репеллентов, то применять их для защиты младенцев можно, но с осторожностью.
«В России большинство средств маркируются как разрешенные с года, но проверка по действующему веществу показывает, что некоторые из них тем не менее разрешены для младенцев с двух-трех месяцев», — объяснила врач.
Она призывает обязательно проверять средство перед использованием или проконсультироваться с педиатром.
Фумигаторы с метофлутрином довольно эффективны и безопасны. Однако их лучше применять помещениях, которые хорошо проветриваются.
Напомним, сам по себе укус комара не опасен, но может привести к серьезным последствиям. Прежде всего это касается детей.
Айгуль Сабитова