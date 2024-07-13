Врач рассказала, как укрепить иммунитет

Для укрепления иммунитета важно жить полноценной жизнью: больше двигаться, правильно питаться, контролировать вес, отказаться от вредных привычек, отдыхать и не нервничать. Отдельно врач отметила необходимость есть достаточно белка: он обеспечивает организм необходимыми аминокислотами для образования антител и других агентов иммунитета. Также важно вакцинироваться.