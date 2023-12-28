Врач рассказала, как справиться с трещинами на губах зимой

«Первое и самое важное правило — регулярное увлажнение губ. Используйте бальзамы для губ или гигиеническую помаду. Они помогают увлажнять и защищать губы от внешних воздействий. Выбирайте бальзамы и помады на основе натуральных ингредиентов, таких как масло ши или кокосовое масло, с добавлением пантенола и витаминов в составе (А, Е, С), так как все эти компоненты способствуют лучшему заживлению», — посоветовала эксперт.

Кроме того, она рекомендует пользоваться помадой перед выходом на улицу, по возвращении домой и после каждого приема пищи. При этом врач призывает избавиться от привычки облизывать губы на морозе. По ее словам, влажные грубы еще больше подвергаются сухости, особенно на ветру. Поэтому в ветреную погоду лучше прикрывать рот шарфом или воротником куртки.

«Важен и домашний уход за такой нежной кожей. Используйте мягкие пилинги и скрабы для губ, чтобы удалить омертвевшие клетки и улучшить кровообращение. Также можно делать маски из меда или оливкового масла, которые помогут увлажнить и смягчить губы», — добавила Малкина.

Она также советует правильно питаться и отказаться от вредных привычек.

Невролог Екатерина Демьяновская, кандидат медицинских наук, врач, эксперт Лаборатории «Гемотест» до этого рассказала «Газете.Ru», что привычка кусать щеки и губы может быть опасно, потому что она приводит к появлению повреждений на слизистой оболочке полости рта. Они могут стать входными воротами для вирусов и бактерий — возбудителей инфекционных заболеваний.