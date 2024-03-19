Врач рассказала, как отказ от завтрака бьёт по памяти

«Не завтракая утром, мы лишаем организм необходимого топлива для запуска обменных процессов и поддержания энергии на протяжении дня. Это может привести к ухудшению концентрации, памяти, настроения, а также уменьшить производительность и работоспособность в течение дня», — заявила эксперт в разговоре с РИАМО.
Также Джутова обратила внимание и на то, что завтрак является первым приёмом пищи после ночного сна и играет значительную роль в обеспечении организма «необходимыми питательными веществами, витаминами и минералами».