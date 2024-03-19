Врач рассказала, как отказ от завтрака бьёт по памяти

Из-за отказа от завтрака человек может не только ходить без настроения, но и быть не сконцентрированным, неработоспособным и забывчивым. Это связано с тем, что утром человек лишает себя «топлива» для запуска разных процессов в организме. Об этом рассказала врач-диетолог АО «Медицина» Марьяна Джутова.