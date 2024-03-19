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Врач рассказала, как отказ от завтрака бьёт по памяти

Из-за отказа от завтрака человек может не только ходить без настроения, но и быть не сконцентрированным, неработоспособным и забывчивым. Это связано с тем, что утром человек лишает себя «топлива» для запуска разных процессов в организме. Об этом рассказала врач-диетолог АО «Медицина» Марьяна Джутова.
Источник: Freepik

«Не завтракая утром, мы лишаем организм необходимого топлива для запуска обменных процессов и поддержания энергии на протяжении дня. Это может привести к ухудшению концентрации, памяти, настроения, а также уменьшить производительность и работоспособность в течение дня», — заявила эксперт в разговоре с РИАМО.

Также Джутова обратила внимание и на то, что завтрак является первым приёмом пищи после ночного сна и играет значительную роль в обеспечении организма «необходимыми питательными веществами, витаминами и минералами».