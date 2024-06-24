Врач рассказала, как определить несвежесть замороженной рыбы и мяса

Проверить мороженые рыбу и мясо на свежесть можно следующими способами. Надо проткнуть их разогретым ножом. Если из надреза пойдет неприятный запах, продукт непригоден к употреблению. Размороженную рыбу нужно положить на ладонь. Если голова и хвост повиснут — процесс гниения уже начался. Такой тест называется «проба на акробата».