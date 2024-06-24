Врач рассказала, как определить несвежесть замороженной рыбы и мяса

Об этом RuNews24 рассказала петербургский врач-инфекционист Виктория Лазарюк.
Проверить мороженые рыбу и мясо на свежесть можно следующими способами. Надо проткнуть их разогретым ножом. Если из надреза пойдет неприятный запах, продукт непригоден к употреблению. Размороженную рыбу нужно положить на ладонь. Если голова и хвост повиснут — процесс гниения уже начался. Такой тест называется «проба на акробата».
По ее словам, есть испорченные замороженные продукты может быть опасно, особенно если их размораживали и замораживали повторно.
Лазарюк уточнила, что в рыбе из-за этого накапливается токсическое вещество гистамин, которое может спровоцировать аллергические реакции. Помимо этого, размороженных рыбе и мясе сразу начинают размножаться вредные микроорганизмы, добавила врач.