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Врач рассказала, как определить несвежесть замороженной рыбы и мяса

Определить свежесть замороженной рыбы и мяса может быть сложно, потому что обычно они не пахнут.

Источник: Freepik

Об этом RuNews24 рассказала петербургский врач-инфекционист Виктория Лазарюк.

Проверить мороженые рыбу и мясо на свежесть можно следующими способами. Надо проткнуть их разогретым ножом. Если из надреза пойдет неприятный запах, продукт непригоден к употреблению. Размороженную рыбу нужно положить на ладонь. Если голова и хвост повиснут — процесс гниения уже начался. Такой тест называется «проба на акробата».

Виктория Лазарюк
врач-инфекционист

По ее словам, есть испорченные замороженные продукты может быть опасно, особенно если их размораживали и замораживали повторно.

Лазарюк уточнила, что в рыбе из-за этого накапливается токсическое вещество гистамин, которое может спровоцировать аллергические реакции. Помимо этого, размороженных рыбе и мясе сразу начинают размножаться вредные микроорганизмы, добавила врач.