Врач рассказала, как оценить риск развития сахарного диабета дома

«Один из таких тестов можно пройти на сайте Центра молекулярной диагностики CMD Роспотребнадзора. Он содержит несколько вопросов об образе жизни, о том, болели ли ваши родственники сахарным диабетом и о показателях сахара в крови. Однако, даже если тест показал низкие риски развития заболевания, каждому человеку ежегодно необходимо проверять свой уровень глюкозы в венозной крови натощак», — рассказала Мишарова.