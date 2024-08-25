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Врач рассказала, как оценить риск развития сахарного диабета дома

Оценить риски развития сахарного диабета можно самостоятельно при помощи специального калькулятора, рассказала «Газете. Ru» врач-эндокринолог «Клиники Фомина» Алина Мишарова.

Источник: Freepik

«Один из таких тестов можно пройти на сайте Центра молекулярной диагностики CMD Роспотребнадзора. Он содержит несколько вопросов об образе жизни, о том, болели ли ваши родственники сахарным диабетом и о показателях сахара в крови. Однако, даже если тест показал низкие риски развития заболевания, каждому человеку ежегодно необходимо проверять свой уровень глюкозы в венозной крови натощак», — рассказала Мишарова.

В России норма сахара венозной крови натощак для человека старше 18 лет (вне периода беременности) составляет до 6,1 ммоль/л.

«Если показатель превышает значение 6,0 — это не всегда признак сахарного диабета. Так как существуют пограничные значения 6,1−6,9 ммоль/л, которые соответствуют предиабету — начальные проявления нарушений углеводного обмена. В случае однократного повышения уровня глюкозы не нужно паниковать, ведь одного показателя недостаточно для того, чтобы сделать точный вывод», — рассказала врач.

Также для оценки риска развития диабета можно сдать анализ крови на глюкозу и на гликированный гемоглобин, который покажет средний уровень сахара за последние 3 месяца, натощак.