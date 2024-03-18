Врач рассказала, как избежать заражения бактерией хеликобактер пилори

Волкова напомнила, что хеликобактер пилори — один из факторов развития рака, поэтому нужно вовремя начать лечение и предотвратить риски. Если у человека появились боли в области желудка, то не нужно заниматься самолечением, предупредила врач. С ее слов, только специалист может оценить течение болезни, назначить процедуры и лекарства. Также существует эрадикационная терапия (медикаментозное лечение для заживления язв и других повреждений слизистой), которая полностью избавляет от бактерии, заключила Волкова.