Врач рассказала, как быстро выявить нехватку воды в организме

Доктор объяснила, что для проведения самостоятельного теста на обезвоживание можно прихватить пальцами не только кожу на тыльной поверхности пальцев кисти, но и на животе, тыльной стороне ладони или на груди чуть ниже ключицы. Удерживать кожу нужно в течение несколько секунд, не производя слишком сильного натяжения.