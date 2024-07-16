Врач рассказала, как безопасно вылечить мозоль от обуви

Врач-профилактик Эвелина Овнанян назвала способ избавиться от мозоли. Она рассказала о нем NEWS.ru.
Врач советует проколоть мягкую водяную мозоль на ноге стерильной иглой. Предварительно ее нужно прокалить над огнем или протереть спиртом.
Эксперт подчеркнула, что при травмировании пузыря мозоль прорывается и обнажается рана. Это может привести к инфекции и развитию осложнений, поэтому кожу тоже надо протереть йодом или зеленкой. Прокол нужно делать сбоку от водяной мозоли, вводя иглу почти параллельно поверхности кожи. После этого аккуратно прижмите мозоль марлевой салфеткой так, чтобы из нее вышла вся жидкость. Затем пострадавший участок кожи надо накрыть марлевой подушечкой с лейкопластырем.
Медик также перечислила другие виды мозолей.
Твердая сухая представляет собой ограниченный ороговевший плотный участок кожи. На ней могут появиться трещины и развиться осложнения.
Также может образоваться стержневая внутренняя мозоль. Она сухая на ощупь. Эту мозоль отличает уплотнение по центру, уходящим вглубь тканей и сдавливающим нервные окончания, что может вызывать сильную боль.
Эвелина Овнанян подчеркнула, что необходимо подбирать хорошую и удобную обувь. Она не должна быть тесной уже при первой примерке. Для занятий спортом важно выбрать специальную обувь и одежду. Закрытую обувь надо всегда носить с носками.
Ранее остеопат рассказал, что делать, если у человека ноги разной длины.
Айгуль Сабитова