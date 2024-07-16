Врач рассказала, как безопасно вылечить мозоль от обуви

Эксперт подчеркнула, что при травмировании пузыря мозоль прорывается и обнажается рана. Это может привести к инфекции и развитию осложнений, поэтому кожу тоже надо протереть йодом или зеленкой. Прокол нужно делать сбоку от водяной мозоли, вводя иглу почти параллельно поверхности кожи. После этого аккуратно прижмите мозоль марлевой салфеткой так, чтобы из нее вышла вся жидкость. Затем пострадавший участок кожи надо накрыть марлевой подушечкой с лейкопластырем.