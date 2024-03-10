Врач рассказала, к кому обращаться с утренней скованностью

Боль в суставах и позвоночнике при ревматизме, по словам Гульевой, усиливается после отдыха, ночного сна, а после зарядки или разминки уменьшается. Этот симптом может сопровождаться отеком и покраснением суставов, они могут быть горячими. Возможно длительное повышение температуры тела (37−37,9 градусов). Сыпь на коже, ее сухость — тоже симптомы ревматических заболеваний, как и язвы слизистых оболочек и кожи. Увеличенные лимфоузлы, тромбозы, воспалительные заболевания глаз и кишечника, боли и слабость в мышцах, невынашивание беременности (или невозможность забеременеть), множественные переломы костей — все это требует обращения к ревматологу.