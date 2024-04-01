Врач рассказала, действительно ли полезна вода с фруктами

Врач рассказала, что многие люди неохотно пьют простую воду несмотря на ее полезные свойства. Это может привести к дефициту жидкости в организме. По мнению диетолога, добавление фруктов или ягод может сделать воду более приятной для питья вследствие улучшения ее вкусовых качеств.