Врач рассказала, что делать при отравлении арбузом или дыней

По словам гастроэнтеролога, с момента употребления арбуза или дыни до появления первых симптомов отравления может пройти от часа до двух суток. Их тяжесть зависит от многих факторов, включая тип отравления (вызванный бактериями с корки, испорченным арбузом или дыней, пестицидами или нитратами), возраст человека, его вес, количество съеденной порции и наличия сопутствующих заболеваний. Наиболее распространенные симптомы отравления: тошнота и рвота, диарея, дискомфорт в животе, слабость, озноб, повышенное потоотделение.