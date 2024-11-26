Врач рассказала, чем грозит употребление недожаренного мяса

Употребление недожаренного мяса или рыбы может грозить тяжелыми инфекционными заболеваниями, об этом предупредила в беседе с корреспондентом издания «РИАМО» врач Вера Сережина.
— Сырое, плохо прожаренное или недоваренное мясо зачастую содержит бактерии, вызывающие у людей гастроэнтерит. Что касается сырой рыбы и морепродуктов — они могут быть источником токсинов, таких как ртуть, или содержать бактерии, — считает медик.
Врач уточнила, что мясо и рыба без необходимой обработки также могут быть носителями личинок гельминтов или вируса гепатита А. Чтобы избежать этих рисков, важно выбирать мясо в специализированных местах и следить за правильной термической обработкой продуктов.
— Кроме того, на кухне важно использовать отдельные доски для сырого мяса и рыбы, чтобы избежать их контакта с другими продуктами, — отметила доктор.
Ранее сайт «Страсти» сообщил, что причиной диареи считаются паразиты. Их появление может быть вызвано купанием в непроверенных водоемах или употреблением в пищу сырых или немытых фруктов и овощей. Также с едой в организм могут проникнуть бактерии, вроде кишечной палочки.