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Врач рассказала, чем грозит употребление недожаренного мяса

Врач Сережина: сырое мясо и рыба могут стать источником инфекции.

Источник: РИА "Новости"

Употребление недожаренного мяса или рыбы может грозить тяжелыми инфекционными заболеваниями, об этом предупредила в беседе с корреспондентом издания «РИАМО» врач Вера Сережина.

— Сырое, плохо прожаренное или недоваренное мясо зачастую содержит бактерии, вызывающие у людей гастроэнтерит. Что касается сырой рыбы и морепродуктов — они могут быть источником токсинов, таких как ртуть, или содержать бактерии, — считает медик.

Врач уточнила, что мясо и рыба без необходимой обработки также могут быть носителями личинок гельминтов или вируса гепатита А. Чтобы избежать этих рисков, важно выбирать мясо в специализированных местах и следить за правильной термической обработкой продуктов.

— Кроме того, на кухне важно использовать отдельные доски для сырого мяса и рыбы, чтобы избежать их контакта с другими продуктами, — отметила доктор.

Ранее сайт «Страсти» сообщил, что причиной диареи считаются паразиты. Их появление может быть вызвано купанием в непроверенных водоемах или употреблением в пищу сырых или немытых фруктов и овощей. Также с едой в организм могут проникнуть бактерии, вроде кишечной палочки.