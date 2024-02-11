Врач рассказал, с чем может быть связано покалывание в пальцах

Длительная опора на локоть во время сидения, сон боку с согнутой рукой под подушкой, работа за компьютером, активная езда на велосипеде или использование инструментов для ремонта могут стать причиной локтевой невропатии. Скерр отметил, что временная потеря чувствительности безопасна для здоровья и не вызывает снижения подвижности конечностей. Тем не менее, врач не рекомендует долго держать локти в согнутом положении. Это может привести к отеку и болевым ощущениям.