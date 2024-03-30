Врач рассказал, при каком условии аллергия может пройти совсем

«Если очень долго не контактировать с аллергеном, иммунная система про него “забудет”, как она забывает про давно перенесенную инфекцию или про прививку, которую не повторяли, и аллергия может пройти. Вот, к примеру, дети — мы говорим родителям, что если вы не будете давать аллергенный продукт, то через какое-то время, через несколько лет, ребенок сможет есть этот продукт, у него пройдет на него аллергия», — сказал он.
По словам врача, в его клинической практике был случай, когда пациент на время пыления березы из года в год уезжал по работе на несколько месяцев на север, в тундру, где не было берез. Спустя шесть лет, когда он остался в родном городе, обнаружилось, что его поллиноз излечился.
«Аллергия — это иммунопатология. Организм выдает иммунную реакцию, как будто на инфекцию, на то, на что не нужно реагировать — на безобидную пыльцу. А если вы не контактируете с инфекцией, у вас организм забывает про нее, антитела перестают вырабатываться. Все, у вас аллергия прошла», — пояснил Болибок.