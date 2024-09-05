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Врач рассказал, опасен ли коронавирус осенью 2024 года

Начало сентября традиционно является периодом подъема вирусных заболеваний, в том числе коронавирусной инфекции. Насколько опасным будет коронавирус этой осенью, рассказала основатель и научный руководитель сети клиник иммунореабилитации, адаптационной и превентивной медицины Grand Clinic Ольга Шуппо.

Елена Рогачева
Автор ВФокусе Mail
Источник: РИА "Новости"

Она напомнила, что COVID-19 никуда не исчез. Почти каждый год появляются его новые штаммы.

Так, до сих пор встречаются штаммы ковида «Омикрон» и его подвиды «Эрис» и «Пирола». Известно и о серьёзной вспышке нового штамма под названием FliRT в Восточной Европе летом этого года. FliRT считается ещё более вирулентным, то есть легко передаётся от человека к человеку.

В начале осени, как отмечает врач, заболеть ковидом довольно легко. Люди вернулись из отпусков, дети пошли в детские сады и школы, да и в целом увеличилось количество людей в общественных местах.

По словам Шуппо, ковид сегодня все больше напоминает сезонную инфекцию, и сам по себе в целом не несет прежней опасности. Большинство людей научились справляться с этой инфекцией, многие успели столкнуться с этим вирусом и сформировали к нему иммунитет.

Вместе с тем, коронавирус по-прежнему представляет опасность для людей со слабым иммунитетом, с хроническими заболеваниями, для пожилых.

Опасны последствия

Намного серьезнее могут оказаться последствия ковида.

«Коронавирус относится к тяжелым инфекциям, попадая в организм, он запускает определенные процессы, которые не останавливаются даже после выздоровления», — предупреждает врач.

Проявиться осложнения могут не сразу, в течение полугода и даже позже.

Например, известно, что ковид может стать причиной развития сердечно-сосудистых заболеваний, аутоиммунных заболеваний кожи, таких как псориаз, дерматиты и системная красная волчанка.

У перенесших вирус также повышается риск развития герпес-вирусных инфекций и алопеции, если к тому же имеется генетическая предрасположенность.

Повысить иммунитет

Ковид мутирует и быстро учится обходить защиту, появляющуюся после прививок. Поэтому главным сдерживающим фактором является профилактика заболеваний.

Ольга Шуппо
доктор

Нужно почаще мыть руки и проветривать помещение.

Сильный иммунитет позволит организму справляться с вирусной инфекцией.

«Систематические аэробные нагрузки, например, прогулки на свежем воздухе, обеспечат “прирост” энергетической емкости митохондрий, которые являются природными “батарейками” наших клеток», — говорит Ольга Шуппо.

Например, при ходьбе улучшается функциональное состояние дыхательной системы — легочной вентиляции, повышается дыхательный объем легких.

7−8 часовой ночной сон позволит организму восстановиться, усилит сопротивляемость организма давлению внешних факторов.

Диета также напрямую влияет на иммунитет.

«До 70% здоровья нашего иммунитета зависит от качества питания, микрофлоры кишечника и состояния органов пищеварения», — заключила врач.