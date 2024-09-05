Врач рассказал, опасен ли коронавирус осенью 2024 года

Так, до сих пор встречаются штаммы ковида «Омикрон» и его подвиды «Эрис» и «Пирола». Известно и о серьёзной вспышке нового штамма под названием FliRT в Восточной Европе летом этого года. FliRT считается ещё более вирулентным, то есть легко передаётся от человека к человеку.