Врач рассказал, опасен ли коронавирус осенью 2024 года

Она напомнила, что COVID-19 никуда не исчез. Почти каждый год появляются его новые штаммы.
Так, до сих пор встречаются штаммы ковида «Омикрон» и его подвиды «Эрис» и «Пирола». Известно и о серьёзной вспышке нового штамма под названием FliRT в Восточной Европе летом этого года. FliRT считается ещё более вирулентным, то есть легко передаётся от человека к человеку.
В начале осени, как отмечает врач, заболеть ковидом довольно легко. Люди вернулись из отпусков, дети пошли в детские сады и школы, да и в целом увеличилось количество людей в общественных местах.
По словам Шуппо, ковид сегодня все больше напоминает сезонную инфекцию, и сам по себе в целом не несет прежней опасности. Большинство людей научились справляться с этой инфекцией, многие успели столкнуться с этим вирусом и сформировали к нему иммунитет.
Вместе с тем, коронавирус по-прежнему представляет опасность для людей со слабым иммунитетом, с хроническими заболеваниями, для пожилых.
Опасны последствия
Намного серьезнее могут оказаться последствия ковида.
«Коронавирус относится к тяжелым инфекциям, попадая в организм, он запускает определенные процессы, которые не останавливаются даже после выздоровления», — предупреждает врач.
Например, известно, что ковид может стать причиной развития сердечно-сосудистых заболеваний, аутоиммунных заболеваний кожи, таких как псориаз, дерматиты и системная красная волчанка.
У перенесших вирус также повышается риск развития герпес-вирусных инфекций и алопеции, если к тому же имеется генетическая предрасположенность.
Повысить иммунитет
Ковид мутирует и быстро учится обходить защиту, появляющуюся после прививок. Поэтому главным сдерживающим фактором является профилактика заболеваний.
Нужно почаще мыть руки и проветривать помещение.
Сильный иммунитет позволит организму справляться с вирусной инфекцией.
«Систематические аэробные нагрузки, например, прогулки на свежем воздухе, обеспечат “прирост” энергетической емкости митохондрий, которые являются природными “батарейками” наших клеток», — говорит Ольга Шуппо.
7−8 часовой ночной сон позволит организму восстановиться, усилит сопротивляемость организма давлению внешних факторов.
Диета также напрямую влияет на иммунитет.
«До 70% здоровья нашего иммунитета зависит от качества питания, микрофлоры кишечника и состояния органов пищеварения», — заключила врач.