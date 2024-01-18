Врач рассказал об опасных последствиях купания в проруби

«Есть ряд людей, кому по медицинским показаниям купание в проруби противопоказано. Так, в прорубь лучше не окунаться тем, кто имеет острые и хронические заболевания, а также беременным женщинам и тем, кто имеет заболевания сердечно-сосудистой системы. Помимо этого, крайне не рекомендуется окунаться в прорубь и тем, кто страдает от заболевания суставов, почек или имеет проблемы со стороны дыхательной системы», — заявил он.

По словам специалиста, если залезть в ледяную воду без должной подготовки, организм может дать сбой. Например, возможен сильный спазм сосудов мозга, а это может послужить причиной потери сознания прямо в воде.

Также могут быть гипертонический криз, тромбообразование и нарушения сердечного ритма. Помимо этого, возможны заболевания мочеполовой системы — развитие гломерулонефрита и пиелонефрита, а также поражения органов дыхания — вплоть до бронхита, пневмонии и воспаления легких, добавил Дорошенко.

Для того чтобы купание было безопасным, врач дал ряд рекомендаций. Первое — нельзя употреблять алкоголь до и сразу после развлечения. Также важно, чтобы во время купания у вас не было чувства голода, но при этом не следует объедаться.

«Чтобы не заболеть, нужно надевать одежду и минимизировать время без одежды на холоде. Купальник рекомендуется надеть заранее — дома, а с собой взять сменное сухое белье. Возьмите с собой тапочки, желательно с нескользящей подошвой, чтобы не ходить по снегу. Чтобы привести организм в тонус, непосредственно перед купанием сделайте несколько любых физических упражнений — подойдут отжимания, приседания. Погружаться в ледяную воду с головой рекомендуется только подготовленным и закаленным людям. После купания рекомендуется сразу вытереться насухо и быстро переместиться в теплое помещение, выпить теплый чай и уже полностью одеться», — посоветовал Дорошенко.