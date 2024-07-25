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Врач рассказал об опасных последствиях думскроллинга

Думскроллинг или бесконечное перелистывание новостей — как хороших, так и плохих — может не просто лишить вас гормона радости, но и погрузить в глубокую тревогу. Об этом рассказал врач-психиатр Александр Мещеряков.

Источник: Nick Fancher/CC0

Обостряется думскроллинг в период эмоционального шторма. Когда земля уходит из-под ног, нам хочется зацепиться за островок безопасности.

Но здесь есть нюанс. Дело в том, что в новостных каналах преобладает негатив. Просто на него обращают внимания больше. Так работает мозг.

Негатив — это опасность, значит, есть шанс спастись. И вот мозг буквально «залипает» на плохих новостях.

Александр Мещеряков
врач-психиатр

Однако врачи доказали, что это лишь усиливает нашу тревогу. Впрочем, «залипать» на добрых новостях тоже вредно для психики.

Обычно мы получаем дофамин — гормон радости — от выполненных дел. К примеру, посадить лук на дачном участке, а потом его собрать, покосить газон и наслаждаться результатом — это удовольствие. Но также дофамин можно получать и от бесконечного перелистывания коротких и смешных видеороликов.

Согласитесь, что косить траву и смотреть в телефоне забавные видео про котиков — разные по энергозатратам занятия.

Все дела все равно не переделать, количество дофамина за день ограничено, и мы не можем выделять его постоянно. Но вот 5−7 часов провести в телефоне — это запросто.

Как объясняет психиатр, в результате такого многочасового думскроллинга и появляется дофаминовая яма — состояние усталости, когда уже ничего не хочется, и даже смешные видео удовольствия не приносят.

Как восполнить дефицит дофамина? Вас спасет информационный детокс. Александр Мещеряков советует уменьшить свое экранное время. А новости читать строго по расписанию. «И ваш мозг скажет вам спасибо», — заключил врач.