Врач рассказал об опасных последствиях думскроллинга

Обостряется думскроллинг в период эмоционального шторма. Когда земля уходит из-под ног, нам хочется зацепиться за островок безопасности.
Но здесь есть нюанс. Дело в том, что в новостных каналах преобладает негатив. Просто на него обращают внимания больше. Так работает мозг.
Негатив — это опасность, значит, есть шанс спастись. И вот мозг буквально «залипает» на плохих новостях.
Однако врачи доказали, что это лишь усиливает нашу тревогу. Впрочем, «залипать» на добрых новостях тоже вредно для психики.
Обычно мы получаем дофамин — гормон радости — от выполненных дел. К примеру, посадить лук на дачном участке, а потом его собрать, покосить газон и наслаждаться результатом — это удовольствие. Но также дофамин можно получать и от бесконечного перелистывания коротких и смешных видеороликов.
Согласитесь, что косить траву и смотреть в телефоне забавные видео про котиков — разные по энергозатратам занятия.
Все дела все равно не переделать, количество дофамина за день ограничено, и мы не можем выделять его постоянно. Но вот 5−7 часов провести в телефоне — это запросто.
Как объясняет психиатр, в результате такого многочасового думскроллинга и появляется дофаминовая яма — состояние усталости, когда уже ничего не хочется, и даже смешные видео удовольствия не приносят.
Как восполнить дефицит дофамина? Вас спасет информационный детокс. Александр Мещеряков советует уменьшить свое экранное время. А новости читать строго по расписанию. «И ваш мозг скажет вам спасибо», — заключил врач.