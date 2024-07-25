Врач рассказал об опасных последствиях думскроллинга

Обычно мы получаем дофамин — гормон радости — от выполненных дел. К примеру, посадить лук на дачном участке, а потом его собрать, покосить газон и наслаждаться результатом — это удовольствие. Но также дофамин можно получать и от бесконечного перелистывания коротких и смешных видеороликов.